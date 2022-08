VIDEO IN − Lecce-Inter sempre meno: pullman nerazzurro al Via del Mare

L’Inter è arrivata al Via del Mare di Lecce, prima gara di campionato. La squadra è appena arrivato allo stadio dei giallorossi. A documentarlo Inter-News.it con la nostra inviata sul posto

ARRIVO − Lecce-Inter manca sempre meno. L’Inter è appena arrivata allo stadio Via del Mare col pullman della squadra. I nerazzurri tra un’ora scenderanno in campo per l’esordio in campionato (vedi formazioni ufficiali). Sul posto la nostra inviata Elisa Luceri che ha documentato l’arrivo allo stadio della squadra di Simone Inzaghi.