Barzaghi: «Esordio Inter da 6,5. Viste idee e difetti, due i migliori in campo»

Barzaghi ha illustrato pregi ed errori del successo di Lecce da parte dell’Inter. Secondo l’inviato, i nerazzurri hanno anche mostrato dei difetti. Due in particolare i migliori della gara

GIUDIZIO − Matteo Barzaghi, su Sky Sport, analizza la vittoria di Lecce dei nerazzurri: «All’esordio dell’Inter darei un 6,5. Bisogna valutare la prestazione e non mi allontanerei dalla sufficienza. Si sono viste buone cose e le idee di Inzaghi tipo gli esterni e il volere Lukaku dal mercato. Si sono viste idee e lavoro. Ma anche i difetti dello scorso anno, ovvero il non chiudere le partite. Sembrava una partita già vista. Quest’anno c’è però è una rosa più lunga e competitiva, con i cambi l’Inter ha svoltato. Davanti aveva una fisicità difficile da ostacolare con Dzeko, Correa, Dumfries. L’Inter si deve portare a casa i 3 punti, qualche idea tattica ma anche i difetti su cui lavorare. Migliore in campo Dimarco che ha fatto una partita molto positiva e Lukaku che dopo 82” ha segnato subito così come col Lecce tre anni fa».