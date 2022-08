Allegri: «Vincere è difficile, vedo Inter e Milan più avanti rispetto alle altre»

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sassuolo, ha parlato anche della corsa allo Scudetto. Il tecnico ritiene Inter e Milan al momento più avanti

RIVALI FORTI − Per Allegri, il campionato sarà molto equilibrato viste le tante pretendenti: «Vincere è difficile perché il Milan è campione d’Italia, l’Inter ha preso giocatori forti, la Roma si è rafforzata molto. Quindi noi stiamo in mezzo, bisogna lavorare molto. Credo che sia un lavoro che stiamo facendo quotidianamente. Dobbiamo pensare a vincere, domani sera ci sarà già da soffrire. Abbiamo il dovere di puntare a vincere, anche se ci sono 5-6 pretendenti per lo Scudetto. Inter e Milan credo siano un po’ avanti rispetto alle altre, anche la Roma ha fatto un ottimo lavoro con acquisti mirati».