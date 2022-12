Inter, condizioni da valutare per Lautaro Martinez e Brozovic: come stanno?

L’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile dopo tre giorni di pausa per le feste di Natale. Inzaghi, oltre ad attendere il rientro in gruppo di due giocatori (vedi articolo), aspetta anche il ritorno dalle vacanze post Mondiale di due protagonisti, ovvero Lautaro Martinez e Brozovic. In che condizioni saranno?

CONDIZIONI DA VALUTARE – L’Inter di Simone Inzaghi non può ancora contare sul gruppo al gran completo visto che due giocatori sono ancora infortunati, ossia Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio mentre altri due si trovano ancora in vacanza dopo aver disputato la fase finale del Mondiale in Qatar. Chiaramente parliamo di Lautaro Martinez, Campione del Mondo con l’Argentina e Marcelo Brozovic, terzo classificato con la Croazia. Sia l’attaccante che il centrocampista hanno chiuso non in perfette condizioni fisiche. O meglio, Lautaro ha affermato di aver fatto molta fatica per via di un fastidio alla caviglia mentre Brozovic non ha disputato la finalina terzo/quarto posto per precauzione.

Inter, quanto deve preoccuparsi Inzaghi delle condizioni di Lautaro e Brozovic?

L’Inter spera di ritrovare sia Lautaro che Brozovic pronti se non per il Napoli (difficilissimo visto il rientro previsto tra 29 e 30 dicembre), quantomeno per le sfide successive dato che sia gennaio che febbraio vedranno i nerazzurri alle prese con molti impegni tra campionato e Coppe. Chi probabilmente potrebbe avere bisogno di tempo è Lautaro che come dichiarato ha giocato con infiltrazioni alla caviglia per via di un fastidio (vedi articolo). Inzaghi avrà bisogno della miglior versione del suo numero 10 per provare una difficile rimonta in campionato e il passaggio del turno in Champions League, senza dimenticare la finale di Supercoppa italiana con il Milan. II recupero di Romelu Lukaku e magari quello di Joaquin Correa (vedi articolo) potrebbero concedere maggior tempo a Lautaro.

Brozovic in pratica si è visto più al Mondiale che con la maglia dell’Inter, dove manca da un bel po’ di tempo. Il centrocampista croato, nella semifinale in Qatar contro l’Argentina, è uscito malconcio. Gli esami specifici non hanno rilevato nulla di grave, fatto sta che Zlatko Dalic per precauzione non lo ha schierato nella finalina terzo/quarto posto contro il Marocco. L’Inter attende il suo ritorno per fare tutte le indagini del caso e accertare le reali condizioni del numero 77 interista. Hakan Calhanoglu è già in allerta: qualora servisse, la cabina di regia sarà sua.