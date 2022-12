Allenatore dell’anno IFFHS, Inzaghi assente: presenti due tecnici di Serie A

Inzaghi non fa parte della lista dei candidati dell’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), l’organo della FIFA che si occupa di statistiche e record, per il premio di allenatore dell’anno. Solo due i tecnici di Serie A

ESCLUSO – Simone Inzaghi non rientra nella lista dei candidati di miglior allenatore dell’anno stilata dall’IFFHS che nel 2021 vide trionfare Jurgen Klopp. Il tecnico dell’Inter, che la scorsa stagione ha solo sfiorato lo scudetto portando a casa Coppa Italia e Supercoppa italiana, non è l’unico escluso perché anche Stefano Pioli, nonostante la vittoria del campionato, non rientra nei candidati. Gli unici allenatori di Serie A presenti sono Luciano Spalletti (Napoli) e José Mourinho (Roma). Di seguito tutti i nomi.

Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Jose Mourinho, Luciano Spalletti, Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari, Abel Ferreira, Hugo Ibarra, Walid Regragui, Brian Schmetzer, Albert Riera.