FOTO – Correa ci crede e l’Inter spera: «Arrivano cose belle!». Sarà svolta?

IN ATTESA DELLA SVOLTA – Joaquin Correa sta ancora svolgendo lavoro personalizzato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal Mondiale in Qatar, poi vinto dall’Argentina. Il numero 11 dell’Inter ha la fiducia del club e di Simone Inzaghi che spera di ritrovare la miglior versione del giocatore che ha tanto voluto a Milano. Nel frattempo Correa, nelle sue Instagram Stories, manda un messaggio di speranza e ottimismo dopo un periodo certamente non semplice: “Le cose belle arrivano…”. Rientro in gruppo vicino?

Correa ci crede e l’Inter ci spera: svolta in arrivo?