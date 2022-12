Inter, prima offerta non adeguata per Musah. Le richieste del Valencia

L’Inter è estremamente interessata ad un giovane centrocampista statunitense: Yunus Musah. Il calciatore è in forza al Valencia e secondo Fichajes sono già iniziate le trattative. La squadra spagnola ha definito le sue richieste.

PROIBITIVO – Yunus Musah ha impressionato tutta l’Europa durante i Mondiali con gli Stati Uniti. Il giovane centrocampista classe 2002 è riuscito a catturare l’attenzione di diversi club, tra cui l’Inter. La società nerazzurra ha intavolato un’offerta, prontamente rifiutata dal Valencia. La proposta era di un prestito con obbligo di riscatto a 10-15 milioni secondo Fichajes, ma la dirigenza del club spagnolo non l’ha nemmeno presa in considerazione. Per il Valencia si parte da una base di 40 milioni per il giocatore, che ha un contratto di lunga durata (fino al 2026) e una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. La trattativa per le disponibilità economiche dell’Inter sembra fin da subito proibitiva.