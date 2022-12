Inter, Inzaghi attende il rientro in gruppo di due giocatori! Dubbio Napoli

L’Inter di Inzaghi, dopo tre giorni di pausa natalizia, ha ripreso i lavori ad Appiano Gentile. Giovedì l’amichevole con il Sassuolo (vedi report neroverde) e il 4 gennaio la sfida di campionato a San Siro con il Napoli. Il tecnico interista attende il ritorno in gruppo di due giocatori

ASSENTI – L’Inter di Simone Inzaghi si è ritrovata oggi pomeriggio ad Appiano Gentile dopo tre giorni di pausa natalizia. Il gruppo nerazzurro giovedì affronterà il Sassuolo in amichevole per una sorta di prova generale in vista del 4 gennaio, quando a San Siro arriva il Napoli capolista di Luciano Spalletti nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Il gruppo nerazzurro non è ancora al completo: due assenti giustificati, vale a dire Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic ancora in ferie post Mondiale e due infortunati, cioè Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio. I due nerazzurri, che anche oggi hanno svolto lavoro personalizzato, dovrebbero essere vicini al rientro in gruppo ma la loro presenza contro il Napoli rimane in forte dubbio.