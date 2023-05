Inter, col Verona sorprende un dato (e non è il numero di gol)

L’Inter schianta il Verona a casa sua, imponendosi per 0-6 con tre reti per tempo. E lo fa con una concretezza offensiva mai vista.

SBLOCCO DECISIVO – Coi 6 gol rifilati al Verona, l’Inter sale a 12 marcature nelle ultime tre partite di campionato. Per intendersi, ne ha segnati 14 nelle precedenti 15. La squadra di Simone Inzaghi sembra quindi aver risolto i problemi di realizzazione, grazie anche al “ritorno” degli attaccanti. In queste ultime tre partite (Empoli, Lazio e Verona) una doppietta a testa per Romelu Lukaku e Edin Dzeko, e ben due per Lautaro Martinez, mattatore anche ieri sera. Ma la cosa più rilevante è che l’Inter serve questo punteggio tennistico senza i consueti sprechi.

OTTIMIZZAZIONE – L’inizio di Verona-Inter sembrava seguire lo stesso copione di gran parte delle partite degli ultimi mesi. Assedio immediato dei nerazzurri, con portiere avversario sugli scudi, a respingere ogni assalto. Prima della mezz’ora è avvenuto così per i tentativi di Danilo D’Ambrosio, Edin Dzeko e Stefan de Vrij. Fino al cross tagliato di Federico Dimarco, deviato nella propria porta da Adolfo Gaich. Ci ha poi pensato Hakan Calhanoglu, con un tiro magnifico dai 30 metri, a sbloccare definitivamente la gara. Con quel tiro da fuori l’Inter ritrova risorse non più conosciute, e dilaga. Le 6 reti ai gialloblu arrivano con appena 10 tiri in porta, da cui ci si attendeva 2,70 gol (xG via SofaScore). Finalmente la fortuna sorride ai nerazzurri, evitando la consueta gara nevrotica.