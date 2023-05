Mourinho, Procura apre indagine dopo Monza. Squalifica con l’Inter?

Mourinho si è sfogato in conferenza stampa post Monza-Roma. Nell’occhio del ciclone va ancora una volta con lui l’arbitro, in questo caso Chiffi. Secondo Tuttosport ci potrebbe essere una squalifica per l’allenatore. Alla prossima c’è l’Inter.

SCONTRI – José Mourinho non ha avuto peli sulla lingua e si è sfogato contro la direzione arbitrale di Daniele Chiffi in Monza-Roma (vedi articolo). Le sue parole non sono però passate inosservate, sono state un attacco duro nei confronti del fischietto. Con tutti i video delle dichiarazioni, si attiveranno contestazioni a Mourinho e alla Roma che potrebbero portare al deferimento davanti al Tribunale Federale Nazionale. La possibilità di una squalifica è concreta, alla prossima c’è lo scontro sabato alle 18 contro l’Inter allo Stadio Olimpico. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha aperto intanto l’indagine.

Fonte: Tuttosport