Handanovic si porta a -15 con l’Inter, ma il vero obiettivo è un altro

Samir Handanovic contro il Lecce ha timbrato la presenza numero 440 con la maglia dell’Inter. Che ora è sempre più vicino alla top10 dei nerazzurri più presenti di sempre: ecco i prossimi obiettivi del capitano.

FINTA STAFFETTA – La stagione 2022/23 è appena iniziata, e Samir Handanovic mantiene il suo posto da titolare tra i pali dell’Inter. Contro il Lecce (vedi resoconto) il capitano è sceso in campo dal 1′, subendo anche il primo gol della stagione (dove non si è dimostrato irreprensibile). Simone Inzaghi ha preferito non intaccare le gerarchie, facendo accomodare il neo-arrivato André Onana in panchina. Facile ipotizzare che il camerunense verrà inserito gradualmente nel corso della stagione, dato che il suo stipendio non giustifica il ruolo di secondo. Nel frattempo, Handanovic mantiene il suo posto e continua ad accumulare presenze con l’Inter.

OBIETTIVO CHIARO – La partita di ieri a Lecce è stata la numero 440 di Handanovic con l’Inter. Una statistica monstre, che pone il numero 1 sloveno all’undicesimo posto dei nerazzurri più presenti di sempre. Davanti a lui, ad impedire momentaneamente il suo ingresso nella top10, c’è solo Ivan Ramiro Cordoba (455 presenze, 15 in più di Samir). Ma l’obiettivo del capitano nerazzurro, sebbene non dichiarato, è un altro. Al settimo posto della classifica all-time, infatti, si trova Walter Zenga, con 473 presenze. Che Handanovic ha già superato nelle presenze in Serie A (367 contro le 328 dell’Uomo Ragno). Ora non resta che superarlo anche nella classifica generale, diventando così il portiere con più presenze nella storia dell’Inter. Per riuscirci in questa stagione, l’attuale numero 1 dovrebbe giocare altre 33 partite, ossia il 73% delle gare totali che i nerazzurri disputeranno (qualificazione in Coppa Italia e Champions League permettendo). Ci riuscirà, sacrificando il passaggio di testimone con Onana, o il bene della squadra prevarrà?