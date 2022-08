Inter e Chelsea in chiusura ma non per Dumfries! Ad oggi altri scenari − SM

Il Chelsea ad oggi non pensa a Dumfries. I Blues stanno sondando altri tipi di giocatori, intanto con l’Inter c’è un affare in dirittura d’arrivo. Settimana prossima decisiva

SCENARI − Inter e Chelsea stanno definendo l’addio di Cesare Casadei. Il centrocampista della Primavera dovrebbe trasferirsi a Londra per 15 milioni di euro. L’affare si chiuderà settimana prossima. Stallo, come riporta Sport Mediaset, per Denzel Dumfries. L’olandese, ieri in gol, piace al Chelsea ma al momento i Blues non affonderanno. Tuchel è alla ricerca di un attaccante, si sta trattando col Barcellona per Aubameyang.