Gosens emblema del miglioramento Inter: concorrenza aumentata

Con il suo primo gol in nerazzurro, Robin Gosens ha definitivamente chiuso i giochi di Inter-Milan di ieri. Proprio il tedesco è l’emblema del miglioramento della squadra nerazzurra, con la concorrenza che porta le seconde linee a dare più del 100% (vedi video).

DOPPIA SCELTA – Il poco spazio avuto fin qui da Robin Gosens in stagione con l’Inter si può spiegare in modo semplicissimo. Ovvero con le prestazioni di Ivan Perisic da Spalato, che sta disputando quella che è probabilmente la sua stagione in nerazzurro. Come dimostrato anche ieri sera nel derby, dove ha letteralmente dominato la fascia sinistra oltre a salvare un gol già fatto e – nella stessa azione – dare il via alla ripartenza che ha portato al 2-0 firmato Lautaro Martinez. Tornando a Gosens, l’Inter può vantare due prime scelte sulla sinistra, quantomeno fino alla fine di questa stagione. Salvo un rinnovo dell’ultimo minuto per l’esterno croato.

CONCORRENZA – Proprio Robin Gosens e Ivan Perisic sono l’emblema del miglioramento dell’Inter. Una sana concorrenza che porta sia chi gioca, sia chi subentra, a sapere di dover dare più del 100% per avere spazio. Una mentalità, questa, che può far migliorare la rosa intera e soprattutto alzare il livello. Andare oltre i propri limiti. Con il suo ingresso in campo ieri sera Gosens ha ampiamente dimostrato di meritarsi la maglia nerazzurra, andando a impreziosire la sua prestazione con il gol finale che ha chiuso i giochi sul derby di Milano. Nel caso qualcuno avesse ancora dubbi sul suo acquisto a gennaio.