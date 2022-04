Inzaghi, il primo derby è solo uno dei già tanti traguardi raggiunti

Al suo primo anno sulla panchina dell’Inter, Simone Inzaghi ha già raggiunto diversi traguardi che stanno sottolineando la giusta scelta della dirigenza in estate di puntare su di lui. Il primo derby vinto da allenatore nerazzurro è soltanto uno di questi.

PRIMA VITTORIA – Dopo due pareggi e una sconfitta, al quarto tentativo stagionale Simone Inzaghi ha conquistato il suo primo derby da allenatore dell’Inter. Un derby dominato e meritato, che di certo le (solite e ingiustificate) sterili polemiche non possono minare. Questo è solo l’ultimo dei traguardi raggiunti dal tecnico al primo anno a Milano, che ha già fatto vedere tutte le sue capacità nel corso della stagione. Il primo di questi è stato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, che mancava dal 2012. Sempre dal 2012 mancava una vittoria in trasferta contro la Juventus, arrivata per la “banda Inzaghi” grazie allo 0-1 di poche settimane fa firmato Hakan Calhanoglu. E ancora – sempre per citare i bianconeri – la vittoria della Supercoppa Italiana, il suo primo trofeo all’Inter.

Inzaghi e i suoi traguardi in nerazzurro: il meglio deve ancora arrivare

SGUARDO AL FUTURO – Per Inzaghi quella di ieri non è stata solo la prima vittoria in un derby contro il Milan. L’altro grande traguardo raggiunto è stata la finale di Coppa Italia, che mancava dal 2011. In quell’occasione la finale fu giocata e vinta contro il Palermo, l’ultimo trofeo prima del digiuno interrotto da Antonio Conte la scorsa stagione. Traguardi importanti per Inzaghi, certo. Ma ora lo sguardo è rivolto al futuro. Il più prossimo è la Roma a San Siro, un’altra sfida importantissima per giocarsi lo scudetto fino alla fine, punto a punto, con il Milan e con il Napoli (seppure più indietro). Poi la finale di Coppa Italia. Perché Inzaghi ha raggiunto traguardi importanti, ma sfide ancor più impegnative lo attendono. Per coronare nel migliore dei modi il suo primo anno in nerazzurro.