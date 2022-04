Lautaro Martinez uomo derby: 5+1 con debutto da sogno

Con la sua doppietta nel derby Inter-Milan di Coppa Italia, Lautaro Martinez ha portato i nerazzurri nella finale della competizione (vedi pagelle). Oltre ad aumentare il suo score proprio nella stracittadina, nella quale ha già segnato cinque gol in nove presenze totali.

UOMO DERBY – L’ha deciso Lautaro Martinez il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un 2-0 arrotondato poi dal primo gol in nerazzurro di Robin Gosens, che nel finale ha definitivamente messo in ghiaccio il risultato. Una grande risposta da campione quella del numero dieci argentino, forse fin troppo criticato per un breve periodo di appannamento, ma che è già alla terza rete in due partite. Lautaro Martinez potrebbe anche essere definito un vero e proprio uomo derby, come dimostrano i numeri fatti registrare negli scontri tra Inter e Milan che ha disputato.

Lautaro Martinez, tutti i numeri nei derby

NUMERI IMPORTANTI – Con la doppietta di ieri, Lautaro Martinez ha raggiunto quota cinque gol segnati in nove derby disputati dal suo arrivo all’Inter. Due di questi sono quelli di ieri in Coppa Italia, mentre gli altri tre sono arrivati in Serie A. Proprio nel derby di debutto (terminato 2-3), l’argentino si era presentato con un assist e un gol. Un esordio decisamente da sogno che ha fatto capire fin da subito di che pasta fosse fatto l’argentino. Una pasta che ha dimostrato anche nei derby seguenti, come ieri sera.