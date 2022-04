VIDEO – Gosens carico per l’Inter: «Lavoro e voglio giocare di più! Perisic…»

Gosens è tornato al gol. Ed è più carico che mai per la sua nuova esperienza nerazzurra. Archiviata l’avventura all’Atalanta, il tedesco è concentrato sull’Inter. Di seguito il video con un estratto delle dichiarazioni di Gosens dopo Inter-Milan di Coppa Italia ai microfoni di Sky Sport

ALL’OMBRA DI PERISIC – Finora non ha avuto molto spazio. Nonostante ciò, nei pochi spezzoni a disposizione ha già trovato il primo assist e anche il primo gol. L’inizio di Robin Gosens (vedi dichiarazioni complete) con la maglia dell’Inter può dirsi piuttosto promettente. L’esterno mancino tedesco ha messo la propria firma sul tabellino di Inter-Milan, chiudendo la partita. Gosens continua a esprimere pensieri positivi sul suo ritorno in campo dopo l’infortunio, come già dimostrato in una recente intervista (vedi focus). E i pensieri positivi riguardano anche il compagno di squadra Ivan Perisic, di cui al momento è riserva nel ruolo di quinto sinistro.

