Dzeko ancora titolare in Cagliari-Inter, ma il contributo è minimo

Cagliari-Inter ha visto ancora una volta Edin Dzeko tra i titolari. E ancora una volta il bosniaco non ha dato motivi per giustificare questa scelta.

CONFERMA IMPROVVIDA – Inzaghi anche in Cagliari-Inter ha rilanciato tra i titolari Dzeko. Una scelta sorprendente visto il suo rendimento negli ultimi mesi, ma nello specifico nella finale di Coppa Italia di pochi giorni fa. Il bosniaco per usare un eufemismo non aveva brillato contro la Juventus, dando l’impressione di avere più che bisogno di riposo e panchina. E la partita coi rossoblù ha solo confermato le impressioni.

PRESENZA EVANESCENTE – Dzeko, come detto, è partito titolare. Malgrado i sempre presenti dubbi di compatibilità con Lautaro Martinez. Inzaghi gli ha chiesto di giocare dietro l’argentino, lasciando il numero 10 libero di muoversi in verticale e attaccare l’area. Nei suoi 72 minuti di campo il numero 9, sostanzialmente, non si è visto. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 25. I passaggi sono 18, di cui realizzati 11 per una percentuale del 69%. La peggiore della squadra. Il che significa che Dzeko non ha funzionato nel suo ruolo di regista offensivo. É importante soffermarsi su questo perché il numero 9 non ha mai tirato in tutta la partita. Di più, non ha nessun tocco in area. Un’altra prestazione non all’altezza, né come punta (che sarebbe il suo lavoro) né come regista offensivo. 72 minuti di fiducia mal riposti.