Dimarco, un calo preoccupante sulla fascia. Recupero rinviato?

Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti della stagione dell’Inter, ma non è riuscito ad estraniarsi dal calo delle ultime settimane della squadra. L’esterno, così come gli altri, ha vissuto un periodo noi a cui è richiesta una risposta.

CALO – È stato un calo evidente quello di Federico Dimarco da gennaio in poi. Sembra facile parlare di questo per l’Inter, visto che l’intera squadra ha fatto registrare numeri preoccupanti, soprattutto in campionato. L’esterno del settore giovanile nerazzurro ha impressionato inizialmente in stagione, segnando quattro gol contro Bologna, Roma e Milan in Supercoppa Italiana. Anche gli assist non sono affatti mancati, ben cinque tra campionato e Champions League. Il problema è che il suo ultimo passaggio vincente è stato il 18 febbraio con l‘Udinese, prima di quella addirittura il 4 gennaio in occasione del match con il Napoli a San Siro.

Dimarco, rientro rinviato?

PROBLEMI – A peggiorare la situazione di Federico Dimarco ci sono stati poi gli infortuni. L’esterno ha già saltato le partite con Bologna e Lecce, ora è in dubbio per quella con la Fiorentina (vedi articolo). Il risentimento ai retti addominali subito dopo un cross nell’ultima sfida con la Juventus lo ha costretto ad allenarsi a parte per queste due settimane, rinunciando anche alla convocazione di Roberto Mancini. La decisione su Dimarco verrà presa domani, Simone Inzaghi non è sicuro della sua presenza ed è già pronta l’alternativa, ossia Robin Gosens (vedi articolo). Il tedesco sale piano piano nelle quotazioni, il vantaggio guadagnato in stagione dall’italiano sta svanendo.