Palmeri: «Calhanoglu, corsa contro il tempo. Un obiettivo difficile»

È arrivato l’esito degli esami per Hakan Calhanoglu dopo il problema muscolare con la Turchia. Secondo il giornalista Tancredi Palmeri, è una vera e propria corsa contro il tempo quella dell’Inter per riaverlo a disposizione per la Champions League.

CORSA CONTRO IL TEMPO – Tancredi Palmeri aggiorna sulla situazione Hakan Calhanoglu, svelando – attraverso il suo profilo Twitter ufficiale – l’obiettivo dell’Inter: “Distrazione all’adduttore. Corsa contro il tempo per averlo in tempo per la Champions League contro il Benfica, ma è complicato perfino per il ritorno“.