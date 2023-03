Gosens, problemi superati. Attese conferme, chance Fiorentina

Robin Gosens ha superato i problemi fisici delle ultime settimane e sembra poter essere nuovamente titolare al rientro dallo stop per le nazionali (vedi articolo). Il tedesco vorrebbe confermarsi, contro la Fiorentina è richiesta la sua migliore versione.

VERSIONE – La versione di Robin Gosens vista a Milano non è stata sempre delle migliori. Quell’esterno capace di andare in doppia cifra di gol per due stagioni consecutive con l’Atalanta non è mai arrivato all’Inter, la speranza è che si possa rivedere prossimamente. Si è passati dal buio totale dello scorso anno a causa della presenza di Ivan Perisic alle panchine consecutive sotto il dominio di Federico Dimarco. Prima dello stop per le nazionali il tedesco aveva conquistato la titolarità, giocando tre partite in fila contro Bologna, Lecce e Spezia. Il momento di forma è stato interrotto dall’ennesimo infortunio, precisamente un risentimento al gemello mediale della gamba sinistra.

Gosens, il momento di risposte

RISPOSTE – Federico Dimarco si sta ancora allenando a parte insieme a Edin Dzeko, quindi è molto probabile che Simone Inzaghi scelga Robin Gosens per la fascia sinistra. Questa chance è forse la più importante per il futuro del giocatore, che potrebbe definitivamente consacrarsi nelle gerarchie del tecnico. Alle ultime presenze ottime in campionato è mancato solo il gol, la ciliegina sulla torta, per parlare di un esterno ritrovato al 100%. La Fiorentina è una squadra che gioca a viso aperto, che alza e non poco la linea difensiva sfruttando la spinta dei propri terzini Dodo e Cristiano Biraghi. Gosens non deve commettere l’errore di abbassarsi e dimostrare paura nei confronti degli attacchi avversari. L’esterno ha bisogno di tornare al gol, quale partita migliore per farlo se non con una squadra di queste caratteristiche. Vincenzo Italiano e i suoi lasciano spazi da sfruttare, Gosens dev’essere un pericolo costante.