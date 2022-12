Darmian tornato a disposizione di Inzaghi: risorsa per due ruoli a destra

Il ritorno di Darmian dall’infortunio regala a Inzaghi una risorsa preziosa. L’ex Manchester United infatti è un’opzione affidabile in due ruoli sulla destra.

TORNATO A DISPOSIZIONE – Matteo Darmian è a disposizione di Simone Inzaghi dopo aver completamente recuperato dall’infortunio. E questo restituisce al tecnico una risorsa. Un elemento prezioso per l’Inter perché in grado di coprire due ruoli sulla destra. Diventando di fatto la prima alternativa ai titolari sia da difensore che come esterno.

RISORSA A DESTRA – Iniziamo da quello che è il suo ruolo. Dove è esploso e per cui l’Inter lo ha preso. Darmian, tornato disponibile, sulla destra diventa la prima opzione dietro a Denzel Dumfries. Raoul Bellanova ha avuto spazio nell’ultima parte di stagione e nelle amichevoli, ma ancora non ha convinto del tutto. Il numero 36 invece non ha bisogno di imparare o dimostrare: è una garanzia. Pronto anche a fare il titolare in caso l’olandese non fosse al massimo della forma. Come già visto lo scorso anno anche in gare decisive. Esattamente quello che serve in un 2023 in cui non si può sbagliare. Ma attenzione: c’è il secondo ruolo.

E IN DIFESA – Con Danilo D’Ambrosio ancora infortunato Darmian diventa la prima alternativa anche sulla destra della difesa. L’unico vice-Skriniar a disposizione di Inzaghi. Un ruolo che il tecnico ha iniziato a testare in estate e non a caso ha riproposto anche nelle ultime uscite. Insomma, il ritorno dell’ex Milan fornisce una risorsa fondamentale per la gestione della rosa. Darmian è una preziosa pedina, che fa dell’affidabilità la sua dote principale.