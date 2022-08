Darmian e i test estivi, Inzaghi si sta cautelando in vista del mercato

Darmian nelle varie partite estive ha coperto tutti i ruoli della difesa. Una scelta specifica di Inzaghi, che sta testando la sua rosa per cautelarsi viste le difficoltà sul mercato.

TEST SPECIFICI – Non è sfuggito che nelle amichevoli estive Inzaghi ha sfruttato Darmian in vari ruoli. Tranne che nei suoi, verrebbe da dire. Il numero trentasei è infatti stato testato nei ruoli più difensivi, da braccetto di destra, ma anche da centrale. Del resto i test servono esattamente a questo, a provare soluzione alternative. Ma queste prove così insistite potrebbero nascondere un’altra idea specifica del tecnico.

RUOLO SCOPERTO – Inzaghi solitamente non è uno che parla di mercato. Ed è anche molto cauto nell’avanzare richieste. In questa prestagione però ha espressamente indicato un ruolo scoperto nella sua rosa. Quello del difensore centrale. Che è ancora scoperto dopo l’addio di Ranocchia, avendo il solo de Vrij come specialista. Sfumato Bremer, caldeggiato dal tecnico in modo esplicito, non sono pervenute nuove opzioni per il ruolo. E qui torniamo a Darmian.

SOLUZIONI INTERNE – In realtà una risorsa come centrale in rosa c’è eccome. Ed è Milan Skriniar. Lo slovacco è stato più volte sfruttato da centrale nella scorsa stagione, proprio in assenza di de Vrij e Ranocchia. Ma ovviamente per spostarlo centrale in modo più o meno fisso serve una nuova opzione sulla destra, dove a questo punto ci sarebbe il solo D’Ambrosio. Inzaghi è ben conscio delle difficoltà sul mercato della società. E sta cercando soluzioni interne alla rosa che ha già per coprire le assenze. Darmian come braccetto di destra potrebbe essere una di queste.