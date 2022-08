Biasin: «Mertens, Inter non lo cerca per un motivo. Non avrebbe senso…»

Fabrizio Biasin ha parlato dell’ipotesi Dries Mertens per l’Inter. L’attaccante belga, svincolato, è in cerca di una nuova squadra dopo l’addio al Napoli.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sull’ipotesi Dries Mertens per l’Inter. “L’Inter non cerca Mertens, non perché non lo ritenga un giocatore valido ma perché si ritiene a posto con i suoi 4 attaccanti. Aggiungiamo anche che se l’obiettivo è ridurre il monte ingaggi non avrebbe senso sommare uno stipendio da 3-4 milioni per una quinta punta di 35 anni“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin