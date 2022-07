Darmian si riscopre difensore: in Lens-Inter ennesimo test firmato Inzaghi

Darmian titolare non è una novità dell’ultimo momento dopo due stagioni da prezioso comprimario di lusso. Tutt’altro che un gregario a giudicare dal minutaggio e soprattutto dalle prestazioni. In Lens-Inter si prospetta un altro test da difensore. Emergenza oppure opzione valida per Inzaghi? La risposta, più che dal campo, verrà data dal mercato

JOLLY DIFENSIVO – Tanto l’infermeria quanto il mercato tolgono la trasferta di Lens a Milan Skriniar (vedi video). L’assenza del terzo destro titolare dell’Inter convince Simone Inzaghi a insistere sulla candidatura del jolly Matteo Darmian, riproposto dal 1′ in difesa. Il numero 36 nerazzurro completerà il terzetto arretrato con i titolarissimi di Inzaghi. Solo panchina per Danilo D’Ambrosio, quindi. Darmian, che nasce centrale difensivo, ormai è un ex terzino trasformatosi in esterno a tutta fascia. Destro e sinistro, in base all’occorrenza. L’emergenza di Lens-Inter (vedi formazioni ufficiali) è tale che Inzaghi ripropone Darmian in difesa anziché a centrocampo, dove toccherà a Valentino Lazaro completare il quintetto a sinistra. In attesa delle novità di mercato richieste dallo stesso Inzaghi proprio in difesa, il classe ’89 scuola Milan si candida per un’altra stagione da tuttofare. Quello di Lens-Inter sarà solo un test dettato dall’emergenza o c’è il serio rischio di vedere Darmian più in difesa che a centrocampo d’ora in poi? Attendiamo…