Inzaghi non parla di mercato, ma dice chiaramente che manca un uomo

Con le sue prime parole Inzaghi ha voluto sottolineare una necessità di mercato per la rosa dell’Inter 2022-2023. Pur senza fare nomi specifici.

COSTRUZIONE DELLA ROSA – Nella conferenza stampa di apertura della stagione 2022-2023 Simone Inzaghi ha illustrato il suo piano per la rosa dell’Inter. L’obiettivo è avere tre portieri e venti giocatori di movimento. Un conto semplice. Due giocatori per ruolo, affidabili, in modo da poter gestire l’alternanza in una stagione che partirà fortissimo. Il tecnico però ha fatto anche un passo in più. Dicendo apertamente che c’è un ruolo scoperto.

MANCANZA INDICATA – Inzaghi nella conferenza non ha voluto parlare di mercato. Ha dribblato domande su Dybala e Bremer, coccolando un po’ il gruppo dello scorso anno. Lo stesso però non si è tirato indietro nell’evidenziare una lacuna numerica della rosa. L’unica attuale. Che impedisce quel conto di due giocatori per ruolo. “Dobbiamo sostituire Ranocchia” sono state circa le sue parole.

SOSTITUIRE RANOCCHIA – Il nome indica il ruolo. In effetti la casella del difensore centrale della linea a tre vede il solo de Vrij al momento. Ranocchia è stato il suo vice in tutte le ultime stagioni, giocando poco ma dimostrandosi ugualmente affidabile. Ora però il suo contratto con l’Inter è scaduto, e si è accasato al Monza. Numericamente manca un giocatore. Inzaghi non ha fatto nomi di potenziali arrivi, ma ha mostrato subito la casella ancora scoperta.