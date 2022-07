Stadio, Inter e Milan avanti insieme. Ecco i tempi d’attesa previsti – TS

Secondo Tuttosport, Inter e Milan hanno deciso di proseguire insieme nell’iter di costruzione del nuovo stadio. Si attenderà l’esito del dibattito pubblico indetto dal Comune di Milano

INSIEME – Inter e Milan continueranno insieme l’iter per la costruzione del nuovo stadio. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, le due società attenderanno l’esito del dibattito pubblico indetto dal Comune di Milano. L’esito dovrebbe arrivare alla fine di ottobre: a quel punto, in caso di luce verde,i due club si attendono un atteggiamento più accomodante e lineare da parte delle istituzioni. In caso di altri ritardi di natura burocratica, scrive il quotidiano, il club rossonero sarebbe pronto ad esplorare l’alternativa che porta alla costruzione di un impianto a Sesto San Giovanni, con l’Inter che quindi rimarrebbe a San Siro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi