Biasin: «Tra Cairo e Bremer no riconoscenza reciproca. Lui vuole l’Inter»

In casa Torino situazione quasi di stallo con Urbano Cairo che non scende dalla richiesta di 50 milioni di euro per Bremer. Biasin parla di non riconoscenza reciproca. Intanto l’Inter attende

NO RICONOSCENZA − Sulla situazione Gleison Bremer, l’Inter resta in vantaggio ma prima di andare a chiudere attende di risolvere con Milan Skriniar. Sul difensore brasiliano continua però la resistenza di Urbano Cairo. Questo il commento su Twitter di Biasin sulle richieste del presidente granata: «Se è vero che… Bremer ha rinnovato col Torino a pochi mesi dalla scadenza per riconoscenza: “a patto che non mi ostacoliate in sede di cessione”. Bremer vuole l’Inter, Cairo chiede 50 milioni… Allora significa che la riconoscenza è tutto tranne che reciproca».