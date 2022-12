Inter, con Inzaghi altro passo in Europa! Spalletti e Conte lontani

L’Inter di Inzaghi ha avuto problemi in campionato durante questa stagione, meno invece in Champions League. Il trend si è confermato dopo lo scorso anno e gli incubi dei periodi precedenti targati Spalletti e Conte sono lontani.

QUALIFICAZIONI – L’Inter è tornata a splendere in Europa. Simone Inzaghi in Champions League ha dimostrato di avere un altro passo rispetto ai suoi predecessori e i numeri lo confermano. Due anni da tecnico nerazzurro, due qualificazioni agli ottavi di finale, lì dove l’Inter non arrivava dalla stagione 2011/2012. Il tecnico piacentino ha ottenuto solamente lo scorso anno quattro vittorie in Europa, a differenza di Antonio Conte che ne aveva totalizzate tre in due anni. La stagione 2021/2022 ha visto l’Inter qualificarsi con una giornata di anticipo contro Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff con ben 10 punti. Nel turno successivo il Liverpool ha eliminato i nerazzurri, usciti però a testa altissima dopo aver battuto gli avversari ad Anfield con il gol di Lautaro Martinez.

IMPRESA – In questa stagione invece l’Inter ha compiuto una vera e propria impresa. Vittoria contro il Barcellona a San Siro grazie ad Hakan Calhanoglu, poi la partita da sogno giocata al Camp Nou per strappare il pareggio e portarsi con un piede al turno successivo. Gli ottavi di finale sono stati conquistati poi in casa con il Viktoria Plzen, nel match del ritorno al gol di Romelu Lukaku. Ancora 10 punti nel girone, qualificazione con una giornata di anticipo e blaugrana eliminati per il secondo anno consecutivo dai gironi di Champions League. Inzaghi ha totalizzato sette vittorie in quattordici partite, dimostrando di avere una mentalità assolutamente europea. L’Inter sta diventando una realtà affermata nel mondo internazionale e la squadra di Inzaghi quest’anno ha una grande possibilità per andare ancora avanti nella competizione.

Inter, Conte un disastro in Europa

FLOP – La più grande macchia dell’esperienza nerazzurra di Conte rimarrà il suo percorso in Champions League. Due anni, zero qualificazioni agli ottavi di finale nonostante dei gironi alla portata. Al suo primo anno a Milano il tecnico salentino ha totalizzato sette punti, ottenendo l’accesso solamente per l’Europa League. Il COVID-19 la fece da padrone in quell’anno, che poi si concluse con la sconfitta in finale contro il Siviglia. La stagione successiva l’Inter uscì dalla Champions League come quarta del girone, guadagnando appena sei punti con una vittoria. La notte storta di dicembre con lo Shakhtar Donetsk divenne un incubo: 0-0 e il gol mancato di Alexis Sanchez, bloccato da un incolpevole Lukaku. Una partita stregata, che chiuse definitivamente l’esperienza di Conte in Europa con l’Inter.

Spalletti, il primo a riveder le stelle!

INCOLPEVOLE – Luciano Spalletti fu il primo allenatore a riportare l’Inter in Champions League dopo anni di purgatorio. La stagione 2018/2019 fu quella di Mauro Icardi e Matias Vecino contro il Tottenham, dei sei punti nelle prime due partite dopo la vittoria con il PSV Eindhoven in trasferta. La sfortuna spalleggiò l’allenatore di Certaldo, che non approfittò dell’occasione nell’ultima giornata contro la squadra olandese in casa. Finì 1-1, Icardi rispose a Hirving Lozano ma a cinque minuti dalla fine delle gare il Tottenham pareggiò al Camp Nou ed eliminò l’Inter. Spalletti chiuse il girone con 8 punti, strappando un pari anche contro i blaugrana, ma non bastò. La differenza reti condannò all’eliminazione e all’Europa League, dove il percorso fu estremamente deludente. Amara eliminazione per l’Inter agli ottavi di finale con l’Eintracht Francoforte.