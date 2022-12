Darmian, segnali tattici dalla partita con la Reggina? Inzaghi traccia la via

L’Inter ha vinto l’ultima amichevole contro la Reggina per 2-0. Segnali positivi dalla coppia d’attacco Lukaku-Dzeko, ma anche dalla difesa che mantiene il clean sheet. Per Matteo Darmian Inzaghi ripete una scelta già fatta in passato.

DIFESA – Arrivano importanti segnali tattici da Simone Inzaghi per l’Inter e dei giocatori in particolare. Si parla di Lukaku e Dzeko, ma soprattutto anche di Matteo Darmian. Il calciatore ex Parma è entrato dalla panchina al minuto 66 nella vittoria contro la Reggina per 2-0, ma non da esterno destro di centrocampo. Il tecnico piacentino ha preferito sostituire Milan Skriniar per inserire Darmian, facendolo giocare così difensore nella linea a 3, insieme a Dimarco e Acerbi. Questa scelta è stata già fatta in passato, non solo in amichevole. Quest’estate Inzaghi ha spesso utilizzato il calciatore in quel ruolo, principalmente per le assenze di Skriniar e altri. Durante la stagione Darmian ha giocato da difensore solo contro il Bayern Monaco, in un match di poco conto in cui l’allenatore aveva già in mente di fare turnover. Con la Reggina il giocatore classe 1989 è tornato nella retroguardia, potrebbe essere un segnale per la seconda parte di stagione?