Cambiaso nel mirino dell’Inter, opportunità giovane a costi contenuti

Cambiaso per l’Inter può essere un’opportunità di mercato. L’esterno del Genoa unisce costi contenuti a qualità tecniche interessanti per un classe 2000.

OBIETTIVO SENSATO – Sembra passato un secolo, ma nei primi mesi della stagione 2021-2022 Cambiaso era una delle sorprese della Serie A. L’entusiasmo attorno a lui si è sgonfiato a causa del rendimento stagionale del Genoa e di un infortunio che lo ha escluso dagli ultimi mesi. In un certo senso i migliori della squadra. Ma l’esterno resta un elemento interessante. Che l’Inter fa bene a monitorare in chiave mercato.

IMPATTO DI LIVELLO – In primo luogo Cambiaso è un giovane. Classe 2000, che al suo esordio in A ha dimostrato di essere al livello della competizione. Sia come fisico che per tecnica e comprensione tattica. Il genovese ha messo insieme 28 presenze per 1790 minuti. Con un gol e quattro assist. Una delle poche note liete della stagione del Genoa. In più nello specifico in fascia ha dimostrato di saper coprire ogni ruolo. Letteralmente. Terzino a quattro, esterno alto, esterno a tutta fascia con la difesa a tre. Sia a destra che a sinistra, pur essendo mancino. Battendo anche i calci d’angolo. Cambiaso ha fatto tutto. Finendo per giocare titolare in quanto elemento superiore agli altri. E non è finita qui.

COSTI CONTENUTI – Cambiaso infatti è perfetto per costi. Il suo stipendio è di 125mila euro. All’anno. Come naturale sia per un giovane alla prima esperienza. In più il suo contratto è in scadenza nel 2023. Tra questo e la retrocessione le pretese del Genoa non potranno essere stellari. Il rossoblù ha tutti i crismi dell’investimento intelligente. Un profilo perfetto insomma per un’Inter che è chiamata a completare la rosa con elementi giovani.