Inter, occhi su Cambiaso: nell’affare contropartita per il Genoa? – TS

L’Inter è al lavoro per rinforzare le fasce. Il club nerazzurro ha messo gli occhi su Andrea Cambiaso del Genoa. Le ultime dal Tuttosport

AL LAVORO – L’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. La dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi su Andrea Cambiaso, esterno sinistro del Genoa: il club nerazzurro vuole bloccare l’esterno, anche alla luce della possibile partenza di Dumfries, con Perisic che sarebbe dirottato sulla corsia di destra. In Liguria, nell’ambito dell’operazione, potrebbe finire Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell’Inter che ha disputato l’ultima stagione in prestito al Crotone, con 28 presenze e 6 gol in Serie B. Non solo giocatori pronti quindi, l’Inter lavora anche su giovani profili.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino