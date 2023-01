Calhanoglu, a te le chiavi del centrocampo! Occasione speciale da ex

Hakan Calhanoglu sarà il regista del centrocampo dell’Inter. Al turco le chiavi del reparto nerazzurro, che deve ritornare ad alti livelli dopo le ultime prestazioni opache. Occasione speciale da ex contro il suo vecchio Milan.

REGIA – Manca Marcelo Brozovic, non ci sono problemi. L’Inter affida la cabina di regia ad un altro calciatore: Hakan Calhanoglu. Arrivato tra critiche e malumori dei suoi vecchi tifosi, il turco ha conquistato la fiducia di Simone Inzaghi e con il tempo anche dei supporters nerazzurri. Il numero 20 è il centrocampista da cui dipende la prestazione della squadra. Gli equilibri del match si decideranno per l’occasione nel centro del campo. Solitamente Stefano Pioli ha adottato una particolare decisione nelle sfide contro l’Inter. In presenza di Brozovic, il tecnico rossonero ha sempre imposto ad un suo calciatore una marcatura a uomo per il croato. Prima Franck Kessié, poi Rade Krunic, l’ultimo è stato Charles De Ketelaere ma con scarsi risultati.

Calhanoglu, alla ricerca di libertà

ESSENZIALE – Calhanoglu sarà l’uomo essenziale della squadra di Simone Inzaghi. Se il turco sarà capace di farsi trovare e di non farsi marcare, i suoi compagni sapranno a chi dare la palla. Stefano Pioli sembra voler giocare con Brahim Diaz, non particolarmente adatto per questo compito di copertura. Se il numero 20 troverà spazio, il tecnico piacentino potrà provare a percorrere le vie centrali per superare il muro rossonero. L’Inter ha diverse soluzioni per superare il Milan, dalla fascia sinistra di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco fino alla qualità di Edin Dzeko. Una delle armi però più funzionali potrà essere proprio Hakan Calhanoglu, che in regia avrà probabilmente la posssibilità di giocare con libertà e gestire il possesso nerazzurro. Se questo sarà il caso, il turco non deve fallire. In questi mesi non ha mai deluso nel suo nuovo ruolo, soprattutto nelle grandi occasioni come accaduto in Champions League. La vendetta da ex, la vittoria della Supercoppa Italiana davanti ai suoi ex tifosi: la chance è concreta.