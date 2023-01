Milan-Inter, la probabile formazione in Supercoppa. Dubbi a destra. Possibilità Lukaku – SI

Alla vigilia di Milan-Inter, questa la probabile formazione scelta da Inzaghi. L’allenatore nerazzurro sembra avere ancora dei dubbi sulla fascia destra. Per Lukaku, invece, sembra esserci un’unica possibilità. Di seguito quanto riportato da Palmeri, nel corso del suo collegamento da Riyadh, a Sportitalia.

I PROBABILI – Sembrano oramai definiti gli undici titolari dell’Inter in campo domani per la Supercoppa contro il Milan. Tancredi Palmeri, in diretta da Riyadh, riporta la probabile formazione scelta da Simone Inzaghi. A difesa dei pali André Onana, con il trio difensivo composto da Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo il recuperato Nicolò Barella, affiancato da Hakan Calhanoglu (vedi focus) e Henrikh Mikhytarian. Per gli esterni, invece, la certezza ricade solo su Federico Dimarco. L’allenatore nerazzurro, infatti, sembra avere ancora dei dubbi sugli esterni sinistri: Matteo Darmian o Denzel Dumfries. Nessun tentennamento in fase offensiva: la coppia d’attacco sarà quella composta da Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Romelu Lukaku, invece, partirà dalla panchina visto il fastidio manifestano ancora nell’allenamento odierno. Ma, essendosi in parte allenato in gruppo, non si esclude il suo utilizzo nei minuti finali di Milan-Inter. Questi probabili undici uomini che scenderanno in campo domani sera dal 1′ secondo l’inviato di Sportitalia.