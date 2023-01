FOTO – Inter, due protagonisti del triplete si ritrovano! La felicità di Cordoba

Due vecchi amici e compagni di squadra ai tempi dell’Inter si trovano. Ecco la foto pubblicata sui social dall’ex calciatore Cordoba.

TRIPLETE – Ivan Ramiro Cordoba incontra un suo ex compagno di squadra dell’Inter. Si tratta di Wesley Sneijder, uno dei grandi protagonisti del triplete nerazzurro. Il difensore pubblica sul proprio profilo Instagram la foto e aggiunge: «Felice di aver ritrovato il nostro numero dieci del triplete». L’incontro tra i due, come fa sapere l’ex calciatore colombiano, risale al Mondiale in Qatar.