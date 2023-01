Dzeko, l’Inter si affida all’esperienza. Numeri da top contro il Milan

Edin Dzeko è la certezza assoluta dell’attacco nerazzurro. Al fianco di Lautaro Martinez, il bosniaco sta facendo le fortune di Simone Inzaghi e dell’Inter. I numeri nelle partite contro il Milan sono da top player, quale realmente è.

TOP PLAYER – Edin Dzeko è un top player, questa è una certezza. Il bosniaco ha conquistato la titolarità anche in questa stagione nonostante il ritorno di Romelu Lukaku e la preferenza di Simone Inzaghi per Joaquin Correa. L’ex Roma ha impressionato nonostante i 36 anni e non ha mai deluso quando impiegato in campo. Negli ultimi match Dzeko ha palesato il bisogno di riposare, soprattutto contro Monza e Verona con cui non ha brillato. I numeri in stagione rimangono però più che positivi: 25 partite giocate, 10 gol e 4 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il bosniaco è il secondo capocannoniere dopo Lautaro Martinez e la coppia d’attacco con l’argentino rimane la soluzione a cui affidarsi per battere il Milan.

Dzeko, Milan la tua vittima

VITTIMA – Dzeko ha spesso colpito il Milan nella sua carriera. Il bosniaco ha segnato 6 volte contro i rossoneri, di cui 5 con la maglia della Roma. Sotto la gestione di Simone Inzaghi il cigno ha fatto registrare una rete nell’ultima occasione di settembre, quando l’Inter ha perso per 3-2 il derby. La storia è assolutamente da ripetere, l’Inter si affida all’esperienza per superare il muro che i cugini staranno preparando. Simon Kjaer sarà probabilmente il titolare della difesa avversaria e sarà lui il marcatore diretto del numero 9 nerazzurro. Dzeko dovrà cercare appoggi, sponde e far salire la squadra, non mancando mai nel suo ruolo da regista offensivo. La manovra della squadra di Inzaghi passa in gran parte dai suoi piedi, il bosniaco non può assentarsi proprio domani. C’è un trofeo da vincere, il primo della stagione, e sicuramente il meno difficile da raggiungere, vista la distanza dal Napoli in campionato.