Brozovic o Skriniar: a chi la fascia di capitano? I precedenti parlano chiaro

Uno tra Marcelo Brozovic e Milan Skriniar sarà il capitano dell’Inter, sabato contro il Sassuolo (ore 20.45). E i precedenti indirizzano la scelta in modo netto.

NUOVO PENSIERO – In casa Inter si continuano a tenere incrociate le dita dopo la positività di Danilo D’Ambrosio al Covid-19. Finora, solo un compagno si aggiunge al numero 33, ed è Samir Handanovic (vedi news). Il capitano salterà per forza di cose la sfida di sabato contro il Sassuolo, valida per la ventottesima giornata di Serie A. Antonio Conte quindi dovrà pensare sia a come sostituirlo, sia a chi nominare capitano al suo posto.

PASSAGGIO DI FASCIA – In porta dovrebbe esserci Ionut Radu (vedi articolo), ufficialmente il secondo portiere in rosa. Per la fascia di capitano si candidano invece in due: Marcelo Brozovic e Milan Skriniar. L’anno scorso a Udine (2 febbraio 2020) a precedere i compagni in campo fu lo slovacco numero 37, nominato capitano per la prima volta. Ma dalla gara successiva la fascia passò sul bicipite sinistro del croato, che guidò la rimonta dei compagni sul Milan (vittoria per 4-2) e anche nella sfida successiva con la Lazio. Con ogni probabilità saranno entrambi titolari sabato col Sassuolo, quindi – grazie ai tre anni di anzianità nerazzurra in più – viene lecito attendersi Brozovic capitano dell’Inter.

