Bucchi: «Sensi aveva quasi oscurato Barella, poi troppi infortuni»

Cristian Bucchi, ex giocatore e attuale allenatore, ha parlato a “TMW Radio” di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter che ha avuto modo di allenare durante l’esperienza al Sassuolo nel 2017.

PROBLEMA FISICO – Cristian Bucchi ha parlato di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter che il tecnico ha avuto modo di allenare ai tempi del Sassuolo: «Con me ha giocato in tutti i ruoli del centrocampo e anche da trequartista. Ha qualità, forza fisica e grande intelligenza, ma il suo problema sono stati i tanti infortuni. Non è il primo anno che presenta queste problematiche. Alla sua età è un problema perché non cresce e non arriva mai a una condizione ideale. Quando ci è riuscito, all’Inter faceva la differenza, aveva anche quasi oscurato Barella. Una volta uscito lui, Barella ha iniziato a giocare meglio. Spero possa ritrovare continuità».

