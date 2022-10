Barella bene ma non benissimo: in Inter-Barcellona altro errore pericoloso

Nicolò Barella disputa una buona prestazione in Inter-Barcellona (1-0). Tuttavia il centrocampista commette un errore pericoloso.

PARTITA SOLIDA – Nicolò Barella è uno tra i principali imputati di questo traballante avvio di stagione. Nonostante i due meravigliosi gol contro Cremonese e Udinese, il 23 dell’Inter sembra ancora lontano dal livello eccellente dell’anno dello Scudetto. Tuttavia ieri sera, nella vittoria contro il Barcellona, il centrocampista non ha affatto demeritato (vedi le pagelle). 39 palloni toccati, passaggi precisi all’80%, 1 passaggio intercettato ma anche 3 palle perse (dati WhoScored). Quest’ultimo è sicuramente il dato più negativo, considerando quanto rischioso è perdere un pallone nella sua zona. Tuttavia, c’è un altro aspetto che obbliga a storcere il naso guardando la prestazione di ieri di Barella.

TROPPO NERVOSISMO – Contro il Barcellona Barella è il primo giocatore a venire ammonito. Il centrocampista riceve un cartellino giallo dall’arbitro Slavko Vincic al 23′. Il motivo? Le proteste esagerate per la richiesta di rigore per il tocco di mano di Eric Garcia. Rigore poi (giustamente) negato all’Inter, che rende quindi ancor più beffarda l’ammonizione del numero 23. Barella rimane comunque in campo fino all’ultimo secondo di gioco, venendo ampiamente responsabilizzato da Simone Inzaghi. Tuttavia ha dimostrato ancora una volta di non essere perfettamente lucido in determinate situazioni della gara, e i tifosi nerazzurri hanno sudato freddo fino alla fine anche per questo motivo. Barella è ritenuto uno dei leader di questa Inter, ma al momento deve ancora crescere dal punto di vista di gestione nervosa della partita.