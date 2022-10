FOTO – Darmian commenta l’impresa contro il Barcellona: «Cuore e spirito da Inter»

Matteo Darmian ha giocato una partita ordinatissima contro il Barcellona. Ottimo in fase difensiva su Raphinha e sempre pericoloso davanti. Il numero 36 nerazzurro ha lasciato il campo al minuto 77 in favore di Robin Gosens. L’esterno nerazzurro ha festeggiato l’impresa di San Siro con un post sul suo profilo Instagram

CUORE E SPIRITO DA INTER – Così, in un post di poche righe sul suo profilo Instagram, Matteo Darmian ha commentato la vittoria di ieri sera dell‘Inter contro il Barcellona (vedi analisi tattica). L’esterno nerazzurro ha offerto una buonissima prestazione, soprattutto in fase di contenimento, andando a chiudere su Raphinha prima e su Ansu Fati poi. Darmian ha lasciato il campo a 13′ dalla fine, stremato e con i crampi, in favore di Robin Gosens.

Ecco la foto postata dall’ex Parma sul suo profilo Instagram.