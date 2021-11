Barella gioca titolare Irlanda del Nord-Italia, ma sembra girare a vuoto

Irlanda del Nord-Italia non ha visto tra i suoi protagonisti Nicolò Barella. Il centrocampista è apparso come ingolfato, incapace di influire sulla gara.

SEMPRE TITOLARE – Barella ha giocato da titolare in Irlanda del Nord-Italia. Un fatto apparentemente scontato, ma che non lo era così tanto anche solo pochi giorni fa. Il centrocampista infatti è uscito dal derby in anticipo per un problema fisico, per poi andare lo stesso in nazionale. Le sue condizioni erano da valutare. Poi ha giocato titolare sia contro la Svizzera che appunto con l’Irlanda del Nord. Questo perché come al solito Barella non viene gestito, gioca e basta. I 64 minuti dell’ultima partita non sono certo stati i migliori della sua stagione.

RUOLO DIVERSO, MENO EFFICACIA – Differentemente dalle abitudini, il numero 18 è partito come titolare da interno sinistro nel centrocampo a tre. Mancini infatti ha preferito mettere a destra Tonali, spostando il sardo dal suo spot usuale. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored, da destra verso sinistra:

Classica zona di gioco da interno, cercando di muoversi da area ad area. Aggiungiamo i suoi tocchi, sempre da Whoscored:

I suoi tocchi in totale sono 49, il terz’ultimo dato tra i titolari, con 37 passaggi. La sua media in maglia Inter è di 46,2, addirittura 58,8 in Champions League. Ha fatto quasi più la punta che il centrocampista, per influenza sul gioco. Evidente come Barella non sia riuscito a penetrare le linee difensive avversarie, né in area né sulla fascia. Una cosa che era invece necessaria in un contesto in cui all’Italia mancava chiaramente peso in area. Il sardo non è riuscito a dare i suoi inserimenti, le sue incursioni, i suoi tiri. Che poi è il motivo per cui è irrinunciabile. Va notato un dettaglio: spostato sulla sinistra non è riuscito ad allargarsi e andare al cross come fa abitualmente a destra. Facendo perdere alla squadra un’opzione di gioco importante, ma questa non è responsabilità sua.