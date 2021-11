Manolas, verifica prima di Inter-Napoli. Spalletti ritrova tutti entro 48 ore – CdS

Manolas verrà verificato in queste ore e non è l’unico infortunato in casa Napoli da monitorare. Come ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Spalletti punta alla rosa quasi al completo per Inter-Napoli

ROSA INCOMPLETA – Entro dopodomani Luciano Spalletti riavrà tutti i quattordici nazionali impegnati in giro per il mondo. Oggi riprendono gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno, dove prima verranno effettuati tamponi per tutti. Ancora in isolamento Diego Demme, positivo al Covid-19 da venerdì. Come raccolto dal collega Antonio Giordano per il Corriere dello Sport odierno, Spalletti spera di riavere a disposizione anche i lungodegenti Kostas Manolas (da valutare oggi) e Kevin Malcuit (in ripresa). Così da avere più opzioni in vista dell’Inter a San Siro. Da capire, però, se i due riusciranno a essere a disposizione per Inter-Napoli di domenica, visti i tempi stretti dopo lo stop. Situazione da monitorare, diversa da quella già certa di Stefan de Vrij (vedi aggiornamento).

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano