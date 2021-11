De Vrij, infortunio meno grave: ecco le partite che salterà con l’Inter – CdS

De Vrij dovrà stare fermo un po’ ma non troppo rispetto alle previsioni. Secondo quanto ripreso dal Corriere dello Sport odierno, il difensore dell’Inter tornerà a disposizione nel giro di due settimane circa

STOP DI NOVEMBRE – Il guaio agli adduttori rimediato da Stefan de Vrij è meno grave del previsto: solo risentimento ma senza stiramento. Il centrale olandese salterà sicuramente gli scontri diretti in Serie A contro il Napoli capolista e in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, che potrebbe permettere il passaggio agli ottavi di finale. Come riportato dal Corriere dello Sport a firma Pietro Guadagno, de Vrij rischia di stare fermo almeno 10-15 giorni, quindi anche la trasferta di Venezia potrebbe vederlo tra gli indisponibili. Oggi inizia le terapie ad Appiano Gentile, dove tra qualche giorno verrà effettuata una nuova risonanza per monitorare meglio l’evolversi delle sue condizioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno