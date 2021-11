Ranocchia pronto per Inter-Napoli ma Inzaghi ha un’altra opzione anti-Osimhen – CdS

Ranocchia si candida per una maglia da titolare in Inter-Napoli ma la scelta di Inzaghi potrebbe anche essere un’altra “causa” Osimehn. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, al momento le opzioni in difesa sono due

DIFESA ALTERNATIVA – L’infortunio di Stefan de Vrij (vedi aggiornamento) obbligherà Simone Inzaghi a trovare delle soluzioni in vista di Inter-Napoli di domenica. Quella più scontata è l’utilizzo di Andrea Ranocchia al centro della difesa. Ma la variabile Victor Osimhen può aprire nuove opzioni. Ad esempio, come fa notare Pietro Guadagno sulle colonne del Corriere dello Sport, non è da escludere nemmeno Alessandro Bastoni in sostituzione di de Vrij in mezzo. Con Federico Dimarco riproposto terzo sinistro. Le condizioni di Bastoni verranno verificate insieme a quelle dell’altro acciaccato, Edin Dzeko, ma l’Inter ha fiducia di recuperare entrambi. I rispettivi fastidi muscolari sono in via di smaltimento. Chi sarà per Inzaghi l’alter ego di de Vrij in Inter-Napoli, Ranocchia o Bastoni?