Dzeko vuole esserci a tutti i costi in Inter-Napoli: le novità sull’attacco – Sky

SCELTE IN ATTACCO – Lo stop obbligato per Stefan de Vrij (vedi aggiornamento) è la notizia negativa in casa Inter in seguito all’ultima sosta internazionale dell’anno solare. Diversa la situazione che riguarda Alessandro Bastoni, che si candida per rimpiazzare proprio de Vrij al centro della difesa nerazzurra in Inter-Napoli (vedi articolo). E soprattutto Edin Dzeko che, come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi per Sky Sport, vuole fare di tutto per esserci. Anche perché gli altri tre attaccanti dell’Inter di Simone Inzaghi sono ancora in Sud America: Alexis Sanchez, Joaquin Correa e Lautaro Martinez faranno ritorno ad Appiano Gentile tra mercoledì e giovedì. Con chi farà coppia Dzeko?