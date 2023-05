Barella conferma il formato Champions League: in Milan-Inter presenza costante

Nicolò Barella disputa una gara di altissimo livello in Milan-Inter (0-2), semifinale di andata della Champions League 2022/23. Il centrocampista si conferma un giocatore di categoria superiore.

MOTORE SEMPRE ACCESO – Milan-Inter di ieri sera (0-2) è una gara che si decide a centrocampo. In positivo per i nerazzurri, ovviamente. E non solo perché due elementi su tre incidono attivamente sul risultato. Hakan Calhanoglu con l’assist per lo 0-1 e Henrikh Mkhitaryan addirittura con il gol del raddoppio. Perché è tutta la linea mediana a giocare una partita di livello superiore. Compreso anche Nicolò Barella, il motore che definisce la cilindrata di tutta l’Inter.

UOMO OVUNQUE – A differenza dei compagni di reparto, Barella non partecipa direttamente ai 2 gol dell’Inter. Eppure nel computo dei novanta minuti risulta un giocatore semplicemente determinante. Tanto in fase di non possesso, dando un supporto fondamentale nel contenere Theo Hernandez e, in generale, la costruzione di gioco del Milan. Quanto in quella di possesso, partecipando attivamente alla pressione sulla trequarti e muovendosi bene per aprire le maglie avversarie. Qui possiamo vedere come si è mosso Barella nel corso di Milan-Inter, con la heatmap della sua gara presa da SofaScore:

Questa mappa identifica benissimo il ruolo di doppia diga attivato dal numero 23. Che ha avuto l’ennesima prestazione di altissimo livello in Champions League, dimostrandosi un giocatore ancor più decisivo rispetto ad altri palcoscenici. E a supporto di questo, menzioniamo il dato sui km percorsi: secondo la UEFA, ammontano a 12,5. Dovessimo trovare un neo alla prestazione di Barella, riguarda i suoi soliti eccessi di nervosismo. Il Milan ha fatto leva sulla carica emotiva per mettere in difficoltà l’Inter, puntando anche sul sardo. Che però ha saputo non cadere nella trappola, dimostrando anzi una sorprendente maturità nel momento in cui Lautaro Martinez gli ha affidato la fascia di capitano. Una splendida conferma in vista del futuro, a breve termine e non solo.