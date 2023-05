Milan-Inter, pagelle: Dzeko divino 8, Mkhitaryan pungente 7.5

L’Inter domina la gara d’andata della semifinale di Champions e vince contro il Milan per 2-0 (vedi report). Edin Dzeko è il migliore in campo con 8 pieno, Henrikh Mkhitaryan è indispensabile 7.5.

ANDRÈ ONANA 6 – Fa poche parate, ma la sicurezza che dà al reparto difensivo è unica. Con i lanci trova sempre gli attaccanti e permette all’Inter di avere un’uscita sicura.

Milan-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 7 – Pronti, via parte con un anticipo su Saelemaekers. La sua partita continua così e non finisce mai. Anche in marcatura su Giroud non soffre il deficit fisico, perfetto

FRANCESCO ACERBI 7 – Domina al centro della difesa, il Milan non si rende mai pericoloso ed è soprattutto grazie al suo controllo.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Cerca spesso il lancio verso gli attaccanti e li trova perfettamente. Con l’aiuto di Dimarco e Mkhitaryan gestisce al meglio la fascia sinistra. Nel secondo tempo una sua serpentina centrale rischia di regalare il gol a Dzeko, che coraggio!

– dal 69′ STEFAN DE VRIJ 6.5 – Entra perché Dimarco è in difficoltà e anche Darmian con Origi. Su un lancio verso la destra con il gambone salva un possibile contropiede del belga in solitaria.

Milan-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Inizia con un intervento duro in scivolata su Theo Hernandez, continua la battaglia col francese e la vince su ogni fronte. Chiude in difesa anche le scorribande di Saelemaekers come gli viene chiesto da Inzaghi. Anche Origi non vede palla con l’olandese.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Dal suo pallonetto per Dimarco sulla fascia nasce il gol del raddoppio di Mkhitaryan. Una spina nel fianco della difesa rossonera con i suoi inserimenti, una risorsa per recuperare più palle possibili a centrocampo.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Inzaghi trova la chiave nel turco, che non si limita a fare il regista ma si butta in inserimenti pericolosi per sfruttare le spizzate di Dzeko. Una botta dai 30 metri finisce sul palo nel primo tempo, poteva essere un gol glorioso. L’assist per il primo gol da calcio d’angolo è proprio di Calhanoglu, che si conferma specialista dei calci piazzati.

– dal 77′ ROBERTO GAGLIARDINI 6 – Per l’errore davanti alla porta meriterebbe l’insufficienza, ma in una serata del genere serve basta non fare danni nella metà del campo difensiva.

HENRIKH MKHITARYAN 7.5 – L’uomo indispensabile di Simone Inzaghi. Il gol è di una freddezza unica davanti a Maignan, i palloni recuperati su Diaz e Tonali al limite dell’area nel primo tempo sono un inno al sacrificio. Viene cambiato esclusivamente per l’ammonizione del primo tempo.

– dal 61′ MARCELO BROZOVIC 6 – Serve qualcuno che spenga le offensive rossonere, ci pensa lui. Rallenta il ritmo della gara ed è essenziale nell’ultima mezz’ora.

FEDERICO DIMARCO 7 – Calabria rimane basso, Dimarco ha tutto il tempo di sfruttare le sue qualità palla al piede e regala un gioiello per i piedi di Mkhitaryan. Nella ripresa soffre un po’ Messias, è stanco e Inzaghi lo sostituisce prontamente.

Milan-Inter, pagelle – ATTACCO

EDIN DZEKO 8 – Una partita da fenomeno assoluto, degna di uno dei migliori attaccanti d’Europa. Qualità, quantità con i colpi di testa, un gol incredibile di sinistro sotto l’incrocio dei pali. Viene cercato ripetutamente dai compagni e ripaga la fiducia. Arriva vicino alla doppietta, Maignan a tu per tu è miracoloso.

– dal 69′ ROMELU LUKAKU 6 – Entra subito con determinazione, tiene vivo un pallone in mezzo a tre giocatori e fa valere lo strapotere fisico. Mette in difficoltà Thiaw e Tomori e si mette al servizio della squadra nel momento di minima difficoltà.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Combatte come nelle migliori serate, la garra sudamericana si fa sentire. Il rigore negato è dubbio, ma cos’aveva fatto l’argentino prima? Scappato prima a Kjaer, poi tacco per superare Tomori. Classe assoluta.

– dal 77′ JOAQUIN CORREA S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – L’Inter azzanna la partita fin da subito e segna due gol nei primi undici minuti. La squadra domina il Milan in lungo e in largo, ha più possibilità di trovare la terza rete e l’unica pecca rimane l’aver concluso questo match con uno scarto di due. La chance di chiudere la qualificazione era ghiotta, però non si può contestare nulla ai ragazzi. Una prestazione di collettivo perfetta, dalla difesa che ha reso Onana uno spettatore non pagante fino all’attacco dominante contro Thiaw, Tomori e Kjaer. Inzaghi batte Pioli per la terza volta in stagione e la finale di Champions League si avvicina. Fondamentale ora sarà predicare calma per 6 giorni, al piacentino l’arduo compito.

Le pagelle degli avversari: il Milan di Pioli

MILAN – Maignan 6.5; Calabria 4.5 (Kalulu S.V.), Tomori 5.5, Kjaer 5.5 (Thiaw 6), Hernandez 5; Tonali 6.5, Krunic 5; Saelemaekers 6 (Origi 6), Bennacer S.V. (Messias 5), Diaz 5.5 (Pobega S.V.); Giroud 5 All. Pioli 4