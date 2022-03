Vecino uomo-mercato in uscita dall’Inter a zero: ritorno al passato – CdS

Vecino a fine stagione lascerà l’Inter e al momento la destinazione più probabile continua a essere in Italia. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il centrocampista uruguayano è in lizza per riunirsi con l’ex tecnico Sarri

OCCASIONE A ZERO – La permanenza di Matias Vecino all’Inter è praticamente impossibile. Il centrocampista classe ’91, al momento guarito dal COVID-19 ma comunque inutilizzabile dalla Nazionale Uruguayana (vedi comunicato), non resterà a Milano nella prossima stagione. Ma potrebbe restare in Italia. Come ripreso dal Corriere dello Sport odierno, sulle sue tracce c’è sempre il suo ex allenatore Maurizio Sarri, costretto a valutare profili low cost per il mercato estivo. E l’arrivo a parametro zero di Vecino rientra nei parametri della Lazio, il cui mercato con l’Inter può essere legato anche all’arrivo con le stesse modalità di Alessio Romagnoli (vedi articolo). Per Vecino si tratterebbe quindi di un ritorno al passato: Sarri lo ha allenato ai tempi dell’Empoli nella stagione 2014/15. Ed è uno dei possibili innesti della nuova Lazio per il ruolo di mezzala.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone

