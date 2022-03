Onana segue le orme di Eto’o: non dimentica le origini in Camerun – TS

L’Inter a giugno ufficializzerà l’acquisto a parametro zero di Andre Onana, portiere dell’Ajax. L’estremo difensore del Camerun ha già trovato l’accordo con i nerazzurri e intanto in patria segue le orme di Samuel Eto’o, un camerunense che con la maglia dell’Inter ha scritto la storia.

ORIGINI – Spesso un calciatore, quando parte dal nulla e arriva al successo, si perde e si dimentica del suo passato e delle sue origini. Non è questo il caso di Andre Onana, futuro portiere dell’Inter e attuale estremo difensore dell’Ajax. Il portiere del Camerun infatti, come scrive Tuttosport questa mattina in edicola, non dimentica le sue origini in patria e, sulle tracce di una leggenda del calcio mondiale e dell’Inter, Samuel Eto’o, aiuta i bambini poveri a casa sua. Come? Tramite la Onana Foundation. «Qui in Camerun – racconta Djakmeni Njomou Joel Roland, diretto della fondazione – Onana è il degno erede di Samuel Eto’o. Un calciatore fortissimo che soccorre i più bisognosi». La Onana Foundation è nata nel 2016 ed ecco di cosa si tratta. «Attraverso professionisti aiutano i bambini che hanno subito abusi sessuali o che presenta infermità e malformazioni. Garantiamo anche un’educazione per i ragazzi che non hanno nessuno (…). Il prossimo 18 aprile, per dieci giorni, undici medici stranieri arriveranno qui per sostenere alcuni interventi chirurgici (…). Onana ci tiene davvero e quando è qui a Yaoundé si reca nei quartieri più poveri per aiutarci nel nostro lavoro».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna