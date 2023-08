Taremi, il Porto esagera! Inter, meglio la gallina domani?

L’Inter segue anche Mehdi Taremi del Porto per completare l’attacco. La richiesta dei lusitani è tuttavia fuori da ogni logica di mercato. E potrebbe portare i nerazzurri a cambiare drasticamente rotta.

SENZA SENSO – Il Porto continua a chiedere 30 milioni di euro per il cartellino di Mehdi Taremi, attaccante iraniano nel mirino dell’Inter. Una pretesa semplicemente illogica, considerando età del giocatore (31 anni compiuti il 18 luglio) e durata del contratto (in scadenza a giugno 2024). I nerazzurri puntano a fare leva proprio su quest’ultimo aspetto per abbassare le richieste dei lusitani, poiché neanche le 80 reti in tre stagioni coi Dragões possono giustificare un prezzo così alto a meno di dodici mesi dalla scadenza. Se invece il Porto dovesse rivelarsi irremovibile, ecco che l’Inter si vedrà costretta a cambiare drasticamente obiettivo. O, meglio, a concentrarsi con più decisione sul profilo preferito.

CAMBIO DI APPROCCIO – Sul taccuino di Piero Ausilio il primo nome per rinforzare l’attacco è quello di Folarin Balogun (come conferma lo stesso DS nerazzurro). Che ha un prezzo addirittura superiore a quello di Taremi. Non più tardi di ieri l’Arsenal ha rifiutato un’offerta di 30 milioni di euro dal Monaco per il talento statunitense. E nella stessa lista c’è anche Beto dell’Udinese, che tuttavia non costa meno (ed è un profilo completamente diverso). Pertanto, avendo compreso che il nuovo attaccante richiederà un esborso importante, l’Inter sta iniziando a spostare il focus dall’esperienza (che Taremi ha) alla futuribilità (tutta sulle spalle di Balogun). Cifre superiori ai 30 milioni di euro impongono infatti ragionamenti di lungo termine ai nerazzurri: all’uovo di oggi meglio preferire la gallina di domani.