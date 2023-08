Inter, rebus in attacco. E un incastro porterebbe a… Petagna! − TS

In attacco è ancora un rebus per l’Inter, che mantiene d’occhio due piste: Balogun e Taremi. Una delle due porterebbe anche a Petagna

INTRECCI − Che intrigo in attacco per l’Inter, che a meno 10 dall’esordio in campionato col Monza si ritrova ancora senza un centravanti. I nomi sono sempre i soliti noti: Balogun e Taremi. Il centravanti americano è il preferito, ma bisogna convincere l’Arsenal a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. L’iraniano costa 30, ma c’è anche l’interesse serio del Tottenham. Inoltre, il futuro di Correa è in bilico, quindi non sono da escludere altre opzioni. Lo scenario è il seguente. Se l’Inter dovesse optare per Taremi, dunque una prima punta, poi potrebbe tenersi il Tucu o tornare sull’ex Alexis Sanchez, svincolato. Se invece riuscisse a piazzare il colpo Balogun, allora ecco che servirà una punta, come Petagna. Il brianzolo sarebbe un’operazione low cost.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini